Na 20 jaar ereplek voor Amerikaans slachtoffer hatecrime

De stoffelijke resten van Matthew Shepard vinden deze maand hun laatste rustplaats in de Nationale Kathedraal van de Amerikaanse hoofdstad Washington, D.C. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat Shepard overleed nadat hij was mishandeld vanwege zijn geaardheid. Zijn dood schokte de VS.

De dood van Shepard in 1998 leidde tot strengere wetgeving voor geweld tegen homo's. Zijn ouders durfden echter lange tijd zijn as niet te begraven, uit angst dat het graf gevandaliseerd zou worden.

Shepards moeder is blij dat de as op 26 oktober wordt bijgezet in de kerk. "Het stelt gerust dat hij kan rusten op een heilige plek, waar bezoekers kunnen nadenken over een veiligere, vriendelijkere wereld."