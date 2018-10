OM: ook tweede bejaarde zus misbruikverdachte Nepal wilde getuige omkopen

Rechercheurs van het politieteam voor de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme (TBKK) hebben de 80-jarige zus verhoord van de Nederlandse kinderpsychiater die in Nepal verdacht wordt van misbruik van een jongen. De vrouw wordt verdacht van omkoping; samen met haar zus zou ze geprobeerd hebben om de ouders van de jongen om te kopen, zodat hij geen verklaring zou afleggen.

De 77-jarige zus werd in augustus om dezelfde reden aangehouden. Zij zou het slachtoffer en zijn familie tienduizenden dollars hebben geboden als ze de door hem afgelegde verklaringen zou intrekken.

Terre des Hommes

De 66-jarige kinderpsychiater uit Friesland werd in juni in Nepal opgepakt. Onderzoekers van Terre des Hommes hadden het vermoeden dat hij naar Nepal was gereisd om seks te hebben met minderjarigen. Sinds januari 2017 werd hij geregeld gezien met minderjarige jongens.

Dit keer werd hij op heterdaad betrapt in een hotelkamer in Kathmandu met de 15-jarige jongen. Hij zou hem sinds zijn elfde hebben misbruikt. De Nepalese rechter moet nog uitspraak doen in de zaak.

Ook in Nederland loopt een onderzoek. In het huis van de Fries is huiszoeking gedaan en er is apparatuur in beslag genomen. Als het ook in Nederland tot een rechtszaak komt, moeten de zussen mogelijk ook terechtstaan.