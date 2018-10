Weer incident bij Vindicat: aangifte van mishandeling

Opnieuw is de Groningse studentenvereniging Vindicat in verband gebracht met een mishandeling. Die heeft op 1 oktober op de sociëteit aan de Grote Markt plaatsgevonden, bevestigt de politie na berichtgeving door het Dagblad van het Noorden.

Enkele dagen later is van die mishandeling aangifte gedaan. Wat er precies is gebeurd en hoe het met het slachtoffer gaat, kan de politie nog niet zeggen, omdat dat het verloop van de zaak kan beïnvloeden.

Vindicat zelf heeft ook aangifte gedaan en heeft het incident gemeld bij het orgaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat toezicht houdt op de veiligheid van de studenten, schrijft de krant.

Het studentencorps kwam de afgelopen jaren al vaker in het nieuws vanwege mishandelingen en overlast. Omdat Vindicat zijn gedrag niet genoeg heeft veranderd, heeft het voor dit studiejaar geen accreditatie gekregen van de RUG en de Hanzehogeschool. De vereniging krijgt daardoor geen bestuursbeurzen en ook geen uitnodigingen voor officiële gelegenheden.