Straatnaam van Hobo naar Piccolo en weer terug naar Hobo

In Zaandam is in twee jaar tijd een straatnaam veranderd en weer teruggegaan naar de originele naam. Oorspronkelijk heette de straat Hobo, maar na klachten van bewoners werd in 2016 besloten om de naam te veranderen in Piccolo. Hobo zou te veel lijken op het woord 'homo'.

Over de naamsverandering ontstond vervolgens weer commotie. Volgens een antidiscriminatiebureau waren de bewuste bewonersklachten geen gegronde reden om de straatnaam te veranderen. Nu is er in de gemeenteraad van Zaanstad een motie aangenomen om de naam weer terug te wijzigen in Hobo.

Schaamte

Volgens NH Nieuws schaamt de gemeente zich voor het feit dat de associatie met het woord 'homo' aanleiding was voor de oorspronkelijke maatregel. Maar bewoners ontkennen dat dat dat de reden was voor hun pleidooi.

"Dat wij toen een andere naam wilde was dat Hobo ook zwerver betekent en dat vonden en vinden we voor zo'n mooie straat ongepast", aldus een buurtbewoner. De associatie van Hobo met homo is volgens haar slechts door een enkeling gemaakt en daarna een eigen leven gaan leiden.