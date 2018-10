Gegevens van 29 miljoen Facebookaccounts daadwerkelijk op straat

Bij de aanval op Facebook van eind vorige maand hebben hackers gegevens van 29 miljoen Facebookaccounts weten te bemachtigen. Aanvankelijk zei het socialemediaplatform dat de aanval gevolgen had gehad voor bijna 50 miljoen gebruikers. Dat getal is dus lager, maar er is meer bekend over wat er is buitgemaakt.

Van de 29 miljoen accounts zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers ingezien door de hackers, zegt Facebook nu na onderzoek. Bij ongeveer de helft van hen gaat het om meer data. Het betreft dan woonplaats, geboortedatum, de laatste tien plekken waar ze zijn ingecheckt en de vijftien recentste zoekopdrachten.

In totaal trof de hack 30 miljoen gebruikers, maar van 1 miljoen profielen zijn volgens Facebook geen gegevens buitgemaakt. WhatsApp, Instagram, Messenger en andere applicaties van Facebook zijn niet geraakt door de aanval. Het Amerikaanse techbedrijf gaat mensen die getroffen zijn binnenkort een bericht sturen.