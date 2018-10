Lokale partijen hebben het lastig in België, ondanks veel flyeren

"Om bekend te worden moet je regelmatig in de media verschijnen", zegt ze terwijl ze af een toe een folder door een brievenbus gooit. "Theo is elke dag op televisie. Ik in een goed jaar één keer." Lubbeek Leeft nodigde de media uit voor de presentatie van het verkiezingsprogramma. "Daar kwam niemand op af. Maar als Francken z'n programma presenteert is dat wel nieuws."

Het is een probleem dat veel lokale Belgische partijen hebben. Van de 150 Belgische parlementariërs zijn er 115 actief in de lokale politiek. Ook 13 ministers en staatssecretarissen dingen bij de komende verkiezingen mee om een plekje in de gemeenteraad. En dat zijn dan alleen nog de politici op nationaal niveau. België heeft ook nog vijf regionale parlementen en regeringen vol met politici die lokaal verkiesbaar zijn.

Andersom redeneren

Dubbelfuncties zijn in de Belgische politiek heel normaal. Voor veel kiezers is het zelfs een argument om op iemand te stemmen. Een Nederlander zal snel redeneren: hoe kan die burgemeester z'n werk nou goed doen als hij ook iedere dag in Den Haag moet zijn? Een Belg redeneert andersom: wat krijgt mijn burgemeester in Brussel voor elkaar, als hij geen parlementslid is? Een kort lijntje met de regering is handig als je het in Brussel wil opnemen voor je dorp of stad.

Muls zet daar de voordelen van een lokale partij tegenover. "De mensen op onze lijst komen hier allemaal vandaan. Ze wonen tussen de Lubbekers en ze weten wat er leeft." Ze wist er de vorige keer een paar zetels mee binnen te halen en hoopt nu op meer. Maar een derde van alle raadszetels, zoals in Nederland? Ze kan er alleen maar van dromen.

'Zo is het nou eenmaal in België'

Het frustrerendste: mocht staatssecretaris Francken de lokale verkiezingen in Lubbeek winnen, dan zal hij alleen in naam burgemeester worden. Voor de dagelijkse werkzaamheden zal hij een plaatsvervanger aanwijzen. Pas als hij volgend jaar bij nationale verkiezingen zijn plek in de regering verliest, zal hij de burgemeestersjerp weer omdoen.

Voor een puur lokale politicus als Gilberte Muls is het onlogisch. Zelf zou ze het systeem graag veranderen. Ze zou een verbod invoeren op 'dubbelmandaten', zoals ze in België heten. "Op die manier zou een plaatselijke partij meer kansen hebben. Maar we moeten er mee leven, het is nou eenmaal zo in België."