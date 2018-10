Orkaan Leslie onderweg naar Portugal en Spanje

De orkaan Leslie die boven de Atlantische Oceaan hangt, komt volgens steeds meer berekeningen aan land in het zuiden van Portugal of Spanje. Als dat gebeurt krijgen Lissabon, de Algarve en kustgebieden bij Sevilla in de nacht van zaterdag op zondag te maken met extreem weer.

Leslie is nu nog ten zuiden van de Azoren. Het komende etmaal trekt ze (het gaat om de vrouwennaam Leslie) in oostelijke richting langs het eiland Madeira naar het Iberisch schiereiland. Waarschijnlijk is Leslie dan afgezwakt van een orkaan van de eerste categorie tot een tropische storm (windkracht 10), maar sommige berekeningen laten haar aan land komen met orkaankracht (windkracht 12).