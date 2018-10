Fans Lorde moeten boete betalen na boycot concert Israël

De aanklagers beroepen zich op een anti-boycotwet, die sinds 2011 van kracht is. De wet staat burgers toe een rechtszaak te beginnen tegen groepen die Israël willen boycotten.

"De zaak leeft ontzettend in Israël", vertelt Israël-correspondent Ankie Rechess. "Toen Lorde besloot haar concert te schrappen, was daar veel onvrede over, zeker toen ook zanger Roger Waters volgde. Nu schrijven alle kranten er weer over, zowel links als rechts."

Het is pas de eerste keer dat de wet echt wordt toegepast. "Toen die gepresenteerd werd, was daar veel controverse over", vertelt Rechess. "Vooral een linkse minderheid van zo'n 15 procent, is het niet eens met de wetgeving. "Die vindt dat tegenstanders hiermee de mond gesnoerd wordt. Burgerrechtenorganisaties beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting, die volgens hen in het gedrang komt."

Steun vanuit Israël

Toch zijn de meeste mensen het eens met de beslissing van de rechter om de twee vrouwen te vervolgen, denkt Rechess. "Ze vinden dat het concert niet geboycot had mogen worden, en dat de twee vrouwen moeten betalen. Bovendien maken de vrouwen deel uit van de BDS-beweging, een afkorting voor Boycot, Desinvestering en Sancties. Die organisatie is niet bepaald populair in Israël." De wereldwijde beweging is tegen de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem: met boycotacties en campagnes steunen ze het Palestijnse protest daartegen.

Of de twee vrouwen het bedrag ook echt moeten betalen, is nog maar de vraag. Sachs en Abu-Shanab waren tijdens het schrijven van de brief in Nieuw-Zeeland en zijn niet betrokken geweest bij de rechtszaak. "Israël heeft gezegd dat Nieuw-Zeeland mag bepalen of de vrouwen echt vervolgd worden", zegt de correspondent. "Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten."

Daarnaast hebben al veel aanhangers van Sachs en Abu-Shanab aangeboden het geldbedrag te betalen, mocht het zover komen. Dat wijzen de vrouwen vooralsnog af; wel zijn ze begonnen met een crowdfundingsactie ten behoeve van de Palestijnse staat.