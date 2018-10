Haarlemmers gaan de straat op voor hun ondergedoken burgemeester

Een groep Haarlemmers gaat zondag de straat op als steunbetuiging aan de bedreigde burgemeester Jos Wienen. Ze willen op de Grote Markt laten zien dat ze achter hem staan.

"Het is een aanslag op de democratie, en dat pikken wij hier in Haarlem niet", zegt initiatiefnemer Alain Timmers tegen NH Nieuws. "Ik hoor vaak: het heeft geen zin want degene die hierachter zitten zullen zich niet laten weerhouden. Dat kan wel zo zijn, maar wij willen laten zien dat we pal achter onze burgemeester staan."

Serieuze bedreigingen

De CDA-burgemeester is ondergedoken vanwege aanhoudende bedreigingen. Eerder was er al strenge bewaking bij het gemeentehuis. De bedreigingen hebben mogelijk te maken met zijn harde aanpak van criminaliteit. Hij liet onder meer een clubhuis sluiten van motorclub Hells Angels.

Timmers vindt het onbestaanbaar dat Wienen niet meer overal kan gaan en staan waar hij wil. "Het is erg dat de burgemeester niet lekker op straat kan lopen met z'n dochtertjes of met z'n hondjes, omdat iemand het niet eens is met zijn beleid. En dat hij zijn huis uit moet, is helemaal schandalig."

Het kabinet vindt het "extreem onwenselijk en onacceptabel" dat Wienen wordt bedreigd: