Ook Groningse huurders dienen nu aardbevingsclaims in

8000 Groningers met een huurwoning in het aardbevingsgebied hebben zich bij de Woonbond gemeld voor een claim tegen de NAM wegen immateriƫle schade. Ze vinden dat de verstoring van het woongenot dat de aardbevingen veroorzaken moet worden gecompenseerd, schrijft RTV Noord.

De bond heeft samen met huurdersorganisaties in de provincie gezocht naar huurders die wilden meedoen. Volgens de organisaties zijn ze een vergeten groep slachtoffers. Het gaat in de discussie over compensatie voor de aardbevingsschade vaak alleen over huiseigenaren.

Vrachtwagen vol papier

Volgens adviseur Sylvo Gaastra van de Woonbond is een advocatenkantoor bezig met het voorbereiden van de zaak. "Wegens verandering in de wetgeving wordt het waarschijnlijk geen gezamenlijke claim, maar allemaal losse zaken." In december hopen ze de dagvaardingen te kunnen versturen. "Dat wordt een vrachtwagen vol papier, want alles moet op schrift in zesvoud worden ingeleverd."

In het aardbevingsgebied staan naar schatting 30.000 huurwoningen. Voorlopig blijft het bij de 8000 mensen die zich bij de zaak hebben aangesloten, omdat het ingeschakelde advocatenkantoor niet meer zaken aankan.