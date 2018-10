Amerikaanse dominee in Turkije vrijgelaten

Een rechtbank in de Turkse stad Izmir heeft bepaald dat de Amerikaanse dominee Andrew Brunson op vrije voeten komt. Hij werd vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, maar kwam direct vrij omdat hij al geruime tijd in huisarrest heeft doorgebracht. Eerdere verzoeken om opheffing van het huisarrest werden steeds afgewezen door de Turken.

De advocaat van de familie heeft verklaard dat Brunson en zijn vrouw al per vliegtuig onderweg zijn naar de Verenigde Staten.

De Turkse openbaar aanklager pleitte vandaag nog voor een gevangenisstraf van tien jaar voor Brunson. Tegelijkertijd vroeg hij om opheffing van het huisarrest.

Staatsgreep

Brunson woont al ruim twintig jaar in Turkije. Twee jaar geleden werd hij gearresteerd omdat hij banden zou hebben met de beweging van de Turkse geestelijke Güllen. Die zit volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep van de zomer van 2016.

De gevangenhouding van Brunson heeft de betrekkingen tussen Turkije en de VS doen verslechteren. Toen geruchten over de aanstaande vrijlating van de Amerikaan rondgingen, steeg de Turkse munt in waarde. Beleggers hopen dat het conflict met de VS hiermee uit de wereld is.

Getuigen zeiden vandaag in de rechtbank in Izmir dat hun verklaringen over Brunson verdraaid waren. Brunson herhaalde dat hij niets met de Gülen-beweging te maken heeft.