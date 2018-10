Herzieningsverzoek voor moordzaak Rosmalen

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft een verzoek ingediend tot herziening van een jaren oude strafzaak. Het gerechtshof van Den Bosch veroordeelde in 2007 een man uit Rosmalen tot tbs met dwangverpleging wegens doodslag op zijn vriendin.

De vrouw werd in 2000 met doorgesneden keel gevonden in haar flat in Rosmalen. Na verloop van tijd kwam haar vriend als verdachte in beeld. Die heeft steeds volgehouden dat hij niet de dader was maar dat zijn vriendin zelfmoord had gepleegd.

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut wijst uit dat de vrouw zeer waarschijnlijk zichzelf om het leven heeft gebracht. De advocaat van de veroordeelde diende twee jaar geleden een verzoek tot nader onderzoek in. Het oordeel van de Hoge Raad zal waarschijnlijk enkele maanden op zich laten wachten.