Paus accepteert ontslag Amerikaanse kardinaal Wuerl

Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van kardinaal Donald Wuerl, de aartsbisschop van Washington. Wuerl was betrokken bij twee misbruikschandalen, waarbij hem verweten werd dat hij priesters die zich aan misbruik schuldig hebben gemaakt de hand boven het hoofd hield. Wuerl zelf is nooit beschuldigd van misbruik.

Vorige maand had Wuerl zijn ontslag aangeboden. In de verklaring waarin de paus het ontslag aanvaardt, staan lovende woorden voor de kardinaal. De paus schrijft dat Wuerl ten onrechte tot zondebok is gemaakt: dat die weliswaar fouten heeft gemaakt in de behandeling van de seksschandalen maar die schandalen nooit in de doofpot heeft gestopt.

De paus heeft de 77-jarige Wuerl gevraagd aan te blijven tot een opvolger is benoemd.

Pennsylvania

De naam van Wuerl wordt genoemd in het geruchtmakende rapport over misbruik door rooms-katholieke geestelijken in zes bisdommen in Pennsylvania. De onderzoekers verwijten hem dat hij als bisschop van Pittsburgh tussen 1988 en 2006 priesters heeft beschermd die over de schreef zijn gegaan. Ook zou hij ervoor gezorgd hebben dat verdachte priesters elders werden benoemd.

Wuerl wordt er ook van beschuldigd dat hij wist van het seksuele wangedrag van zijn voorganger in Washington, kardinaal Theodore McGarrick. Wuerl houdt vol dat hem daarover nooit iets ter ore is gekomen.