Unieke gegevens over Diever in oorlogstijd 'opgegraven'

"Een unieke vondst en een historische sensatie". Medewerkers van het Drents Archief komen woorden te kort, als ze een melkbus met daarin een stapel halfvergane papieren in handen krijgen. Het gaat mogelijk om het bevolkingsregister van Diever uit 1942.

De melkbus met inhoud werd begin deze week gevonden door Ferdi Wolthuis. Hij wandelde met zijn metaaldetector door de bossen bij Diever toen hij stuitte op een metalen deksel.

Melkbus met historische inhoud

Thuis kijkt Wolthuis op internet waar het deksel van zou kunnen zijn. "Toen kwam ik erachter dat het om een melkbus ging en niet om een bom. Ik ben de volgende dag teruggegaan en heb de bus voorzichtig uitgegraven." Wolthuis gelooft zijn ogen niet wanneer blijkt dat er allerlei papieren in zitten. "Ze waren half vergaan, maar ik zag er een datum van 1942 op staan en allerlei namen van mannen", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Bevolkingsregister

Jans Tabak van de Historische Vereniging Diever is heel blij als hij de vondst ziet. "Ongelofelijk! Dit moet het bevolkingsregister van Diever zijn rond oorlogstijd! Dat is verstopt om te voorkomen dat de Duitsers het in handen kregen." Tabak denkt te weten wie de melkbus verstopt heeft. "Dat is Thijs Drupsteen geweest. Hij werkte op het secretariaat van de gemeente Diever. Omdat hij in het verzet zat, moest hij onderduiken. Waarschijnlijk heeft hij het bevolkingsregister meegenomen en begraven."

Deplorabele staat

Omdat Wolthuis zijn unieke vondst een goede plek wil geven, schenkt hij de melkbus en de inhoud aan het Drents Archief in Assen. Maar de vraag is of de papieren bewaard kunnen worden. "Ik weet niet of dit ├╝berhaupt geconserveerd kan worden na 75 jaar onder de grond. De papieren verkeren in een deplorabele staat. Het is een uitdaging voor de conservator", zegt Egbert Brink van het Drents Archief.