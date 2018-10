OM komt met strafeis in zaak A7-blokkade

De zitting in de rechtbank Leeuwarden waarin het Openbaar Ministerie (OM) straffen eist tegen verdachten van de A7-blokkade bij Joure in november vorig jaar is geschorst.

Straks volgt het laatste deel van het betoog van het OM, over ondernemer Jenny Douwes. Zij riep volgens de officier van justitie op tot de blokkade en wordt gezien als boegbeeld. Het OM vervolgt haar voor opruiing.

Daarna spreekt het OM zijn eisen uit. In totaal staan 34 verdachten terecht voor meerdere strafbare feiten. De blokkeerders wilden naar eigen zeggen voorkomen dat demonstranten tegen zwarte piet de sinterklaasintocht in Dokkum zouden bereiken.

In beweging

De officier van justitie herhaalde veel info uit het feitenrelaas, zegt verslaggever Trudy van Rijswijk die aanwezig is bij de zitting. Ook liep hij vooruit op twee zaken die de verdediging van de verdachten mogelijk nog ter sprake brengen.

Ten eerste dat mensen die eerder op andere plaatsen wegen of de Erasmusbrug blokkeerden, niet werden vervolgd. "De grote gemene deler is weliswaar langzaam rijden, maar bij die eerdere voorvallen kon je wel in beweging blijven."

Niet hinderen

Het tweede ging over de vrijheid van meningsuiting en het recht op betoging. De verdachten zouden kunnen zeggen dat de blokkade ook een betoging was, zegt Van Rijkswijk "Dan gaat het OM tegenwerpen dat de Hoge Raad onlangs nog heeft uitgesproken dat als je betoogt, je andere mensen die ook betogen niet mag hinderen. Dat gebeurde hier wel."