Archeologen vinden 58 scheepswrakken, 'een schitterende vondst'

Een bijzondere vondst in de Griekse wateren. In de oostelijke Egeïsche Zee hebben archeologen zeker 58 scheepswrakken ontdekt. Ze dateren van de tijd van het oude Griekenland tot de twintigste eeuw. Veel van die schepen liggen vol met antieke voorwerpen.

Onderzoekers zijn drie jaar bezig geweest met een systematisch onderzoek naar het gebied rond het eiland Fourni, vlak bij Samos. Daar liep in de Oudheid een belangrijke vaarroute. De 58 wrakken herbergen een schat aan informatie over de vele schepen in het gebied die tijdens stormen op de rotsen liepen. Volgens onderwater-archeoloog Wouter Waldus, zelf niet betrokken bij het onderzoek, is de vondst "een schitterende ontdekking", vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het is bijzonder, omdat in het Middellandse Zeegebied al ontzettend veel geplunderd is. Wat tot 30 meter diep lag, is door schatgravers meegenomen. Maar deze wrakken liggen op 40 meter of dieper en daar is nog nooit iemand bij geweest. Het is eigenlijk een maagdelijke plek."