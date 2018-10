Voorzitter Maurice Limmen vertrekt bij vakbond CNV

Maurice Limmen stopt per 1 december als voorzitter van vakbond CNV. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Limmen werkte vanaf 2000 voor het CNV en was sinds 2014 de hoogste baas van de op een na grootste vakbond van Nederland.

Tot hij in 2010 vicevoorzitter van het CNV werd, was Limmen bij verschillende cao's betrokken als hoofdonderhandelaar. Als voorzitter maakte hij zich begin dit jaar nog hard voor het voorrang geven aan vaklieden uit Nederland bij de zoektocht naar nieuw personeel. Hij drukte bedrijven op het hart niet te snel te zoeken naar buitenlandse werknemers.

"Investeer in vakmensen via opleiding en vaste contracten en kijk naar het onbenutte arbeidspotentieel, een groep die ten onrechte op de reservebank zit. Maak je sector aantrekkelijk door het bieden van fatsoenlijke banen", zei Limmen.

Vicevoorzitter waarnemer

Nu hij vertrekt bij het CNV zegt hij in een persbericht "met plezier en trots" terug te kijken op zijn jaren bij de vakbond. Hij heeft zin in zijn nieuwe functie.

"Geen sector is zo belangrijk voor de innovatie van belangrijke economische en sociale sectoren in ons land als die van de hogescholen. Dat ik het boegbeeld mag gaan zijn van die sector is iets om trots op te zijn", aldus Limmen.

Tot er een opvolger voor Limmen is gevonden, vervangt vicevoorzitter Arend van Wijngaarden hem bij het CNV.