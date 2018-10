Elektrische scooter is aan een opmars bezig

De populariteit van de elektrische scooter is dit jaar fors gestegen. In de eerste negen maanden van dit jaar was 9,2 procent van alle verkochte scooters een elektrische. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog maar 2,9 procent.

In aantallen gaat het om 4192 scooters dit jaar tegenover 1645 in de eerste negen maanden van 2017. Volgens de Bovag en RAI Vereniging is de verkoop onder meer gestegen door een groter aanbod aan goedkopere elektrische scooters.

Betere techniek

Ook werken elektrische scooters nu beter dan de eerste modellen van een paar jaar geleden. "Toen de elektrische scooter voor het eerst op de markt werd geïntroduceerd, werden veel scootereigenaren geconfronteerd met allerlei gebreken en onvoldoende accucapaciteit", zeggen de brancheorganisaties. "Hierdoor namen de populariteit en verkopen snel af. Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen."

Volgens de branche had de invoering van een milieuzone voor scooters in Amsterdam ook invloed op de verkoop. Scooters van voor 2011 mogen de stad sinds begin dit jaar niet meer in. Een op de vier elektrische scooters werd in de hoofdstad verkocht.

De opmars van de elektrische auto gaat een stuk minder snel dan die van de scooter. In de eerste negen maanden van dit jaar was 3,8 procent van alle nieuwe auto's een volledig elektrische, tegenover dus 9,2 van alle scooters.