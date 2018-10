Prinses Eugenie en Jack Brooksbank geven elkaar het jawoord

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank hebben elkaar het jawoord gegeven in de St. George's Chapel in Windsor, waar in mei ook prins Harry en Meghan Markle in het huwelijk traden.

"Het is spannend en een beetje eng, maar uiteindelijk trouw je met de persoon van wie je houdt", zei Eugenie vooraf tegen tv-zender ITV. Ze is de dochter van de gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson en de negende in de lijn van troonopvolging.

Eugenie droeg een witte japon van Peter Pilotto, het Britse modelabel van ontwerpers Peter Pilotto en Christopher De Vos.