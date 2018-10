Agent trekt aan noodrem brandende ICE en evacueert passagiers

Op de hogesnelheidslijn tussen Keulen en Frankfurt is een wagon van de ICE in brand gevlogen waarna 510 treinpassagiers zijn geƫvacueerd. Hoe de brand in de achterste wagon van de trein is ontstaan is onduidelijk. Vijf mensen zijn lichtgewond geraakt.

Dat de wagon in brand stond werd vanochtend rond 06.30 uur ontdekt ter hoogte van Dierdorf, zo'n 30 kilometer boven Koblenz. Een agent in de trein heeft aan de noodrem getrokken en is meteen begonnen met het begeleiden van de evacuatie.