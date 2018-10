Man bekent aanval op Bulgaarse journaliste

De Bulgaar die vastzit in verband met de gewelddadige dood van de Bulgaarse journalist Viktoria Marinova heeft in Duitsland gezegd dat hij haar heeft aangevallen en neergeslagen, maar dat het niet zijn bedoeling was haar te doden.

De Duitse justitie heeft verder bekendgemaakt dat de verdachte ontkent dat hij de journaliste heeft verkracht en beroofd. De 21-jarige Severin Krassimirov zei dat hij onder de invloed van drugs en alcohol was toen hij een woordenwisseling kreeg met een voor hem onbekende vrouw in een park in Ruse in Bulgarije, op de grens met Roemeniƫ. Hij vluchtte daarna via Roemeniƫ naar zijn moeder, die in de buurt van Hamburg woont. De verdachte werd dinsdag gearresteerd.

Krassimirov verklaarde tegen de politie dat hij de journaliste in het gezicht heeft geslagen en achterliet in de bosjes, zonder de bedoeling haar om het leven te brengen. Hij zal binnen tien dagen aan Bulgarije worden uitgeleverd.

Vandaag was de uitvaart van Marinova in Ruse. Ze laat een dochter van 7 na.

Fraude

Het lichaam van Viktoria Marinova werd zaterdag gevonden in Ruse. Ze presenteerde een televisie-programma dat aandacht besteedde aan een fraude-onderzoek met Europese subsidies, hoewel zijzelf niet nauw betrokken was bij dat onderzoek.

Marinova's dood werd door journalisten meteen in verband gebracht met dat fraude-onderzoek, waarbij de indruk gevestigd werd dat de Bulgaarse maffia achter de moord zit.

Volgens de Bulgaarse regering lijkt het er niet op dat de dood van Marinova verband houdt met haar werk. Wel houdt het Openbaar Ministerie in het onderzoek alle opties open.

Gisteren sprak een Bulgaars tv-station met de moeder van de verdachte Krassimirov. Ze zei dat haar zoon tegenover haar bekend had dat hij Marinova heeft gedood, maar dat hij onder de invloed van drugs en alcohol was en dat hij spijt heeft.