Henk Wijngaard is teleurgesteld in zijn nichtje Shania Twain en verlaat concert

Misschien verkeerde verwachtingen

Wijngaard had van concertorganisator Mojo twee vip-kaarten gekregen voor het concert. "Het waren echt fantastische plaatsen, in de live avenue. Je zit dan eigenlijk op de beste en duurste plek van het Ziggo Dome", zegt Marjanne Manders van Mojo. "Wellicht wist meneer Wijngaard niet hoe groot de Ziggo Dome is en had hij andere verwachtingen. Het is nu eenmaal geen Carré, maar een zaal met 16-duizend plaatsen. Als hij dichter bij Shania had willen komen, dan had hij bij het podium moeten gaan staan", aldus Manders.

Henk Wijngaard ziet dat anders. "Ik voelde me tijdens haar show echt verloren. Dan zie je daar mensen vooraan zitten, daar had ik ook willen zitten. Ik had me echt verheugd op de avond van mijn leven, maar het mocht niet zo zijn. Ik had meer respect verwacht van Mojo."