Harvard Universiteit onderscheidt quarterback Colin Kaepernick

De American footballspeler Colin Kaepernick is door de Harvard Universiteit in Massachusetts onderscheiden voor zijn bijdrage aan de zwarte Amerikaanse geschiedenis en cultuur. Hij en zeven anderen kregen gisteren een medaille uitgereikt. De onderscheiding is in het leven geroepen door de faculteit voor Afrikaans en Afro-Amerikaans onderzoek van de universiteit.

De zwarte komiek en acteur Dave Chappelle, onder meer bekend van shows op Comedy Central, kreeg de medaille ook.

Kaepernick werd een controversieel figuur in de Verenigde Staten door te knielen tijdens wedstrijden in het American Football als het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Hij protesteerde daarmee tegen politiegeweld tegen zwarten en sociale ongelijkheid. Andere spelers volgden zijn voorbeeld. Kaepernick haalde zich met zijn actie de woede op de hals van president Trump. Sinds begin 2017 zit Kaepernick zonder club.

Het sportmerk Nike begon eind september een nieuwe reclamecampagne met Kaepernick als boegbeeld. De kwartaalomzet nam meteen met 200 miljoen dollar toe.