Ingestort dak maakt blussen bij recyclingbedrijf in Dongen extra lastig

Het gaat mogelijk nog dagen duren voordat de brand bij TUF Recycling in Dongen helemaal is geblust. Het dak van de loods waar het vuur woedde, is ingestort en daardoor is het onmogelijk om bij de smeulende brandhaard te komen. "Het is nu gewoon te onveilig om naar binnen te gaan", zegt de brandweer.

De brand bij brak gisteravond rond 19.00 uur uit in een loods waar rollen kunstgras lagen opgeslagen.