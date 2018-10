Tachtigjarige Oorlog: 'Nederland kwam toevallig uit strijd voort'

Het ging niet alleen om de bevrijding van Spaanse tirannie, maar ook om de nieuwe heerschappij van het ware geloof in de Lage Landen. Het werd een burgeroorlog vol wreed, verwoestend en gewetenloos religieus fundamentalisme die duurde van 1568 tot 1648. Voor oude en jonge bezoekers wordt de actualiteit van toen indringend zichtbaar in de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland in het Rijksmuseum. Premier Rutte gaf als docent geschiedenis al een eerste rondleiding.

Het complexe dubbelconflict strekte zich uit over een periode van meer dan drie generaties. Zij die het begin hebben meegemaakt in 1568, hebben het eind niet beleefd. De mensen die het slot vierden in 1648 met de Vrede van Munster kenden het verloop voornamelijk uit tal van 80-jarige verhalen, sterk gekleurd door propaganda, rijkelijk verspreid in spotprenten. Meer exacte feitelijkheid werd afgebeeld op indrukwekkende wandtapijten en imposante schilderijen. Journaalreportages waar de wevers en schilders jaren de tijd voor hadden, terwijl de volksmond nog vol was van wat er gebeurd was, in pure triomf, of grote verbittering.

Terreur, vervolging, intolerantie

De bezoekers van de expositie hebben hun eigen onderwijs gehad, moderne oorlogen beleefd, zijn getuige van hedendaagse conflicten. Aan de hand van negen thema's kunnen ze in evenzoveel zalen hun historische beeld bijstellen en toetsen aan de actualiteit. Dan komt het besef: er is sindsdien veel verbeterd, maar de mensheid blijft 450 jaar later toch ploeteren met dezelfde wrede gegevens: terreur, vervolging, intolerantie. Juist waar verdraagzaamheid een van de waarden was waar de Tachtigjarige Oorlog om begon.

In beginzaal Orde staat de buste van de Spaanse Koning Philips II centraal, een vorst om grondig de pest aan te hebben destijds. Roomse despoot zonder empathie voor de zielen van de geografisch hooggelegen Lage Landen. De zoon van Karel V moest proberen een eind te maken aan de chaos, verbeeld in de volgende ruimte. Hij was ver weg van wat protestantse vandalen uitrichtten in een furieuze kaalslag aan katholieke heiligenbeelden. Kerk na kerk, overal was de razende geloofsterreur, tot diep in wat nog Gewesten heetten. Gewetenloos tot en met in de nagestreefde tolerantie. Het was nieuws, toen.

Afgoderij

Conservator Gijs van der Ham: "Het gebeurde met heftige beelden. Dat was ook nodig, omdat het over heel verschillende visies op het geloof ging. De protestanten weigerden in heiligenbeelden te geloven. Zij vonden dat het afgoderij was. Ze lieten het in propagandaprenten heel duidelijk zien."

Vlakbij liggen de brokstukken van oude beelden, onderdeel van de judaskus. Nog maar tien jaar geleden teruggevonden in de bodem van de kerk van Doorn, niet ver van de Nederlandse katholieke bakermat Utrecht. Van der Ham: "Ze hebben de fragmenten onder de vloer verstopt. De kleuren zijn goed bewaard gebleven. De nieuwe protestantse gelovigen die naar de diensten gingen, liepen eroverheen. Het was de ultieme vernedering."