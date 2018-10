Hoe Beau van Ervan Dorens 'flop na flop' te boven kwam en grote winnaar werd

Bij RTL kreeg hij de ruimte. De 47-jarige Van Erven Dorens mocht programma's als The Amsterdam Project en 5 jaar later gaan presenteren. Samen met zijn 'zomerbijbaan' bij RTL Late Night, waarbij hij Humberto Tan tijdelijk verving, bloeide hij op. "Boulevard werd de basis onder zijn bestaan", zegt Fortuin. "Maar op die basis ging hij verder. Hij durfde ook opeens de gevoelige programma's te maken. Gevoelige televisie. Mooie televisie."

In The Amsterdam Project probeerde Van Erven Dorens daklozen een betere toekomst te geven. Hij won daar de Zilveren Nipkowschijf voor. In Beaufort ging hij extreme uitdagingen aan en in 5 jaar later focuste hij zich op de diepte-interviews. "De kracht van deze programma's zit in de human interest, de gevoelige factor. Maar die human interest, en dus ook de kracht daarachter, zit inmiddels ook in Beau", zegt Fortuin.

Beau op zijn best

Dit paste beter bij Beau, merkten televisierecensenten op. Zo schreef recensent voor het AD Angela de Jong: "De tv-presentator (...) heeft ineens zijn plek gevonden. En wel in maatschappelijk betrokken reality, waarin hij registreert, participeert, zich verwondert of opwindt, raakt en zich laat raken om ongegeneerd zijn tranen de vrije loop te laten voor de camera. Dat is Beau op zijn best."

En dat is hij ook in het programma Beau Five Days Inside, waarvoor hij gisteravond de Gouden Televizier-Ring won. In het programma bezocht hij verschillende instellingen in Nederland, zoals een brandwondencentrum, een tbs-kliniek, een hospice en een bejaardentehuis voor verslaafden. In een instelling bracht hij vijf dagen door om erachter te komen hoe het is om daar te wonen. "Ook dit is een ontroerend programma. Hij laat veel van zichzelf zien en dat hij het belangrijk vindt", zegt Fortuin.