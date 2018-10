Ook vervolg Black Panther wordt geregisseerd door Ryan Coogler

Het vervolg op Black Panther wordt ook geregisseerd door Ryan Coogler. De regisseur boekte een groot succes met de eerste superheldenfilm. Coogler schrijft ook het script voor de tweede film, meldt The Hollywood Reporter.

Het was al een aantal maanden bekend dat er een vervolg op de film zou komen, maar tot nu toe was het nog niet bekend wie die film zou regisseren. Waarschijnlijk begint de productie van de film eind volgend jaar. Wanneer het vervolg in de bioscoop verschijnt, is nog onduidelijk.

De film gaat over de strijd om de troon in het fictieve Afrikaanse land Wakanda, waar een koning leeft die ook een superheld is.