Vanaf vandaag tank je geen Euro95 en diesel meer

Vanaf vandaag hebben brandstoffen aan de pomp een andere naam. Op alle pompen en vulpistolen in de landen van de EU plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije zitten nu dezelfde stickers. Het moet nu makkelijk zijn om de juiste brandstof te tanken in Europa.

Vanaf nu is Euro95 ook wel E10, Euro98 is E5 en diesel B7. LPG blijft gewoon hetzelfde symbool houden. Oudere auto's van voor 2000 moeten vanaf volgend jaar opletten. Dan moeten alle tankstations overstappen van de huidige Euro95 naar E10, een benzine met 10 procent bijgemengde bio-ethanol. Voor deze oudere auto's is dat niet goed. Maar voorlopig blijft E5 gewoon beschikbaar aan de pomp.