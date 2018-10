Zeker zes doden door orkaan Michael in Verenigde Staten

Het dodental van orkaan Michael in het zuidwesten van de Verenigde Staten is opgelopen tot zes. De meeste doden vielen gisteren in de staat Florida: daar kwamen zeker vier mensen om het leven. Autoriteiten vrezen dat het dodental nog gaat oplopen.

De ravage door de orkaan is groot. Veel gebouwen werden volledig verwoest en straten stonden onder water. De orkaan kwam als categorie 4 aan land, met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. De wind en de regen lieten een spoor van vernieling achter: honderdduizenden huishoudens zaten zonder stroom.

Michael is de eerste categorie 4-orkaan die het noordwesten van Florida heeft getroffen sinds de metingen begonnen in 1851. Inmiddels is Michael een tropische storm. De storm trekt verder richting de staten Georgia, North Carolina en Virginia.