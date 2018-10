Oekraïne krijgt toestemming voor eigen orthodoxe kerk

Oekraïne heeft toestemming gekregen om een onafhankelijke orthodoxe kerk op te richten. Daarmee is voor het land de definitieve afsplitsing van de Russisch-orthodoxe kerk een stap dichterbij gekomen.

Een eigen Oekraïens-orthodoxe kerk is een vurige wens van de Oekraïense president Porosjenko. Hij beschuldigt Rusland ervan via religie invloed te winnen in zijn land. "Voor ons is een eigen kerk een garantie van spirituele vrijheid", zei hij.

Volgens hem gebruikt Rusland de gedeelde orthodoxe kerk als validatie voor het toe-eigenen van grondgebied in Oekraïne.

Het besluit om Oekraïne een eigen kerk te gunnen, werd genomen door de orthodoxe moederkerk waaronder de Oekraïense en Russische christenen vallen; het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, met aan het hoofd patriarch Bartholomeus. Onder hem vallen zo'n 300 miljoen gelovigen.

'Herhaling van Grote Schisma'

Rusland reageerde woedend op de beslissing. Het land waarschuwt voor een herhaling van het Grote Schisma in 1054, waarbij de christelijke kerk uiteenviel in de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant.

"Met zijn daden overschrijdt Constantinopel een rode lijn die de eenheid onder orthodoxe christenen catastrofaal ondermijnt", zei een woordvoerder van de Russisch-orthodoxe kerk.

De kerkenstrijd woedt fel sinds de spanningen tussen de landen zijn toegenomen na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, waarbij het Oekraïense leger strijdt tegen Russische separatisten.