Bestelwagen met drugsafval leidt naar lab op Brabants landgoed

De bestelwagen met drugsafval die gisteravond is gevonden in Elst, heeft de politie naar een lab in Brabant geleid. Het drugslab werd ontdekt in een voormalig klooster op een landgoed in Haaren, meldt Omroep Gelderland.

Er was niemand aanwezig op het landgoed. Het lab wordt morgen ontruimd. Een straat in Elst moest gisteravond afgesloten worden, omdat er een grote bestelwagen met blauwe vaten werd gevonden. Het ging om 25 vaten die gevuld zijn met een onbekende vloeistof.

De wagen stond volgens een bewoner al drie dagen in de wijk.