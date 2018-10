Chinese douane onderschept kilo's goud in handvatten van koffers

Twee Chinezen zijn op een vliegveld in de Oost-Chinese provincie Shandong aangehouden toen zij goud uit China wilden smokkelen. Het duo was onderweg naar de Japanse hoofdstad Tokio toen douanemedewerkers tijdens een routinecheck iets opvallends zagen in de handvatten van vier rolkoffers.

Bij nadere inspectie bleken daarin 42 staven goud te zitten, goed voor bijna acht kilo aan goud. Het goud heeft omgerekend een waarde van 260.000 euro. Het is de grootste goudvondst in jaren in de regio.

Grote goudvondst

De twee verdachten ontkenden na de aanhouding dat zij elkaar kenden, zo meldt de Chinese douane. Ze zitten vast. Wat voor ze straf hen boven het hoofd hangt, is niet bekend.

In de Oost-Chinese provincie is geen gebrek aan goud: vorig jaar werd in Shandong de grootste goudvondst van China gedaan. Naar schatting bevat deze mijn voor 22 miljard euro aan goud.