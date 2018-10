André Kuipers na mislukte lancering: 'Je adrenaline gaat wel even omhoog'

De twee astronauten, Hague en Ovtsjinin, stonden flink wat eerder dan gepland weer met beide voeten op aarde. "Als ruimtevaarder moet je een frustratie-garantie hebben, zoveel is zeker", lacht Kuipers. "Deze twee zullen absoluut teleurgesteld zijn. Maar goed: je bent als astronaut altijd bang dat een missie niet doorgaat. En soms is het andersom, dan word je als reserve opeens opgeroepen. Deze Amerikaan en Rus gaan een volgende keer gewoon weer mee."

Langer in de ruimte

Dat kan nog wel even duren. Een nieuwe lancering is pas mogelijk wanneer duidelijk is wat er misging met de Sojoez-raket. Die werd al bijna 1700 keer de ruimte ingestuurd, vrijwel altijd zonder problemen. In 1983 ging het voor het laatst mis, maar dat was nog vóór de raket vertrok.

De problemen bij de lancering van vanochtend waren dan ook een flinke tegenslag. "De raket werd gezien als uitermate betrouwbaar", zegt Kuipers. "Bovendien is er geen andere manier om bij het ruimtestation ISS te komen."

En dat heeft ook gevolgen in de ruimte. De huidige bemanning van het ISS-ruimtestation, die de Hague en Ovtsjinin zouden afwisselen, moet noodgedwongen langer blijven. "Gelukkig houden ze dat wel even vol", zegt Kuipers. "Er kunnen als het nodig is vrachtschepen met voedselvoorraden naar ISS worden gebracht, dus de mannen zijn nog voor maanden voorzien."