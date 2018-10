Democratieles in de praktijk: hoe ziet dat eruit?

Bos' collega Yvonne Gipsen vult aan: "We bootsen soms een Kamerdebat na. Dan krijgen leerlingen verschillende rollen toebedeeld, zoals die van woordvoerder of lijsttrekker. Of leerlingen gaan in gesprek met een Kamerlid, zodat ze vragen kunnen stellen."

Spelregels

Het doel van de 'democratieles' is om leerlingen een beeld te geven van de 'spelregels' van de Tweede Kamer. "Normaal zien ze een debat alleen op tv, nu krijgen ze het ook in het echt te zien", zegt Gipsen. Ruimte om kritisch te zijn is er ook. "We stimuleren leerlingen om tijdens het hele programma vragen te stellen, om de interactie op gang te brengen."

Aan de rondleidingen over het Binnenhof doen leerlingen van alle onderwijsniveaus mee: basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo. "Dat maakt iedere rondleiding anders", aldus Gipsen. De rondleidingen worden ook aangepast aan het onderwijsniveau van de leerlingen.

180.000 leerlingen

Aan ProDemos de taak om - in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs - het aantal rondleidingen te verhogen om uiteindelijk alle leerlingen te bereiken. Gipsen: "We zitten nu op bijna 100.000 leerlingen per jaar. In 2023 moeten dat er 180.000 zijn."

Volgens Tweede Kamervoorzitter Arib zijn er aanpassingen in het gebouw nodig om de grotere aantallen op te kunnen vangen. Daarover gaat de Tweede Kamer in gesprek met het ministerie van Onderwijs. Arib benadrukt dat nu al veel scholieren de Tweede Kamer bezoeken. Ze is blij dat het kabinet het belang daarvan nu ook inziet en extra geld beschikbaar stelt.

Verhuizing

Om veel meer leerlingen te gaan rondleiden - bijna een verdubbeling in vijf jaar - is wel een uitdaging, zeker gezien de renovatie van het Binnenhof, die in 2020 moet beginnen. "Dat is een belemmerende factor", zegt Gipsen. "Maar het gaat zeker lukken. Het Binnenhof verhuist en de rondleidingen verhuizen mee."

Achter de schermen werken ProDemos en de Tweede Kamer al hard aan de uitbreiding van het aantal leerlingen. Zo worden er nu al nieuwe programma's ontwikkeld waarmee extra klassen kunnen worden bediend.