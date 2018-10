Grote brand bij omstreden bedrijf dat afgedankt kunstgras verwerkt

"Ik zat te werken in mijn kantoor en dacht bij mezelf: wat is het hier rokerig. Toen keek ik uit het raam en zag ik enorme vlammen", beschrijft Frank Wuijts van een autobedrijf dat tegenover TUF Recycling zit. Hij moest op last van de brandweer zijn bedrijf verlaten.

"Er komen allemaal brandende, smeulende stukken op mijn terrein en op mijn auto's terecht", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Er waren buren die zich al heel erg zorgen maakten om zo'n situatie. Het is wel toevallig allemaal, dat het juist vanavond in de fik gaat."