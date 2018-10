Zonnig en zomers weer op komst, grote kans op records

De afgelopen dagen was het op veel plekken in Nederland al zonnig en warm, maar dit weekend wordt het hoogstwaarschijnlijk zelfs zomers. De kans is groot dat morgen en overmorgen opnieuw weerrecords worden gebroken, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

Verwacht wordt dat de temperatuur morgen, maar vooral zaterdag oploopt tot ruim boven de 20 graden. Daarmee zouden het weleens de warmste 12 en 13 oktober in De Bilt kunnen worden sinds het begin van de metingen.

De records voor die dagen staan vast sinds 1990. In dat jaar werd het in De Bilt op 12 oktober ruim 21 graden en op 13 oktober ruim 23 graden. Deze zaterdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 26 of 27 graden. "Het is de komende nachten net zo warm als het normaal overdag is in oktober", zegt Kuipers Munneke.