F-16 ontploft op luchtmachtbasis in Wallonië

Op de luchtmachtbasis in het Waalse Florennes is vanmiddag een F-16 ontploft. De oorzaak van de explosie is onduidelijk, zeker twee andere gevechtsvliegtuigen raakten beschadigd. Bij de explosie is een persoon lichtgewond geraakt. Het zou gaan om een technicus.

De F-16 stond aan het eind van de startbaan geparkeerd, zonder dat er iemand in zat. Het vliegtuig is volledig uitgebrand. "Het leger zal de komende uren en dagen onderzoeken wat er precies is misgelopen", heeft de woordvoerder van de Belgische minister van Defensie gezegd. Er lijkt geen sprake van opzet te zijn, melden Belgische media.

België heeft 34 F-16's. Die worden sinds 1 januari vorig jaar ook ingezet bij het bewaken van het Nederlandse luchtruim. Of er gevolgen zijn voor de operationele capaciteit van de Belgische luchtmacht, is niet duidelijk.

Florennes ligt tussen Charleroi en de grens met Frankrijk.