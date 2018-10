Politie onderzoekt snelwegblokkade rond Eindhoven

De politie is een onderzoek gestart naar een groepje mannen dat vermoedelijk vorige week vrijdag de snelweg of ringweg rond Eindhoven heeft geblokkeerd. Beelden van de actie verschenen gisteren op de website Dumpert.

In de video is te zien dat een groep mannen met meerdere auto's, waaronder een Lamborghini, stil gaat staan op de snelweg, waardoor erachter een file ontstaat. "Snelweg op slot, niks aan de hand maatje", roept een van de jongens. Op de achtergrond is harde muziek en geschreeuw te horen. Het filmpje is al bijna een half miljoen keer bekeken.

"Het lijkt erop dat het een filmpje is van 5 oktober", zegt een politiewoordvoerder. "Toen hebben wij waarschijnlijk op een andere plek, niet op de snelweg, ook met deze groep te maken gehad. Dat gebeurde na meldingen over asociaal rijgedrag. Er zijn toen ook bekeuringen uitgedeeld en kentekens genoteerd."

De politie wist toen nog niet dat de mannen waarschijnlijk ook verantwoordelijk zijn geweest voor het blokkeren van de snelweg. "Het lijkt erop dat het om dezelfde groep gaat, maar dat onderzoeken we nog. Wij gaan ervan uit dat ze zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor deze actie."