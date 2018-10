22 verdachten voorgeleid in onderzoek naar fraude in Belgische voetbal

Ook de twee scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière zijn verdachten in het onderzoek. Veljkovic zou rond de laatste competitiewedstrijd in het seizoen van KV Mechelen tegen Waasland-Beveren arbiter Vertenten en vier bestuursleden van Waasland-Beveren hebben benaderd om de uitslag van de wedstrijd te beïnvloeden. Hij vroeg ook twee sportjournalisten Vertenten een hoge beoordeling te geven in hun krant.

Mechelen won de wedstrijd met 2-0, maar degradeerde alsnog. Degradatieconcurrent Eupen scoorde namelijk vier doelpunten in de laatste 17 minuten tegen Excelsior Moeskroen.

Veljkovic zou daarnaast "ongeoorloofde contacten" hebben gehad met scheidsrechter Delferière, waarbij de mogelijke schorsing van een speler is beïnvloed.

Operatie Propere Handen

De operatie, die de naam 'Propere Handen' heeft gekregen van de autoriteiten, kan verstrekkende gevolgen hebben voor het Belgische voetbal. Voetbalbond KBVB liet gisteren weten "kennis te hebben genomen" van het onderzoek: "Dit raakt onze sport op meerdere vlakken. Indien gevraagd zullen wij vanzelfsprekend bijdragen aan het onderzoek. Dat uiteraard met alle mogelijke transparantie."

Hoewel er nog geen signalen zijn dat ook het Nederlandse voetbal is geraakt door de corruptie, zei het OM gisteren met belangstelling te kijken naar wat er nu in België gebeurt. "De wereld van makelaars is een zeer gesloten wereld waar wij moeilijk onze vingers achter krijgen. Op dit moment hebben we geen signalen dat de hoofdpersonen in het schandaal in België ook in Nederland hebben geacteerd."