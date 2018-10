Doden door noodweer in Zuid-Europa

Noodweer heeft op Sardinië een leven geëist en veel schade veroorzaakt. Het eiland is getroffen door hevige regenval en overstromingen.

Een vrouw was met haar man en drie kinderen in een auto onderweg naar de hoofdstad Cagliari, toen het gezin verrast werd door een stroming. De man en de kinderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Ze zijn later door de hulpdiensten gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw van 45 overleefde het niet.

Het openbare leven is tot stilstand gekomen op Sardinië. Door een verordening blijven onder meer scholen, parken en musea dicht. In de gemeente Uta zijn duizenden mensen in veiligheid gebracht. Een belangrijke brug die Cagliari verbindt met de gemeente Capoterra is deels ingestort. Op het eiland geldt de zwaarst mogelijke noodweerwaarschuwing.

Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk was er ook noodweer. Door overstromingen daar zijn er twee mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in Sainte-Maxime, aan de Côte d'Azur. De twee mensen zijn gisteravond in hun auto meegesleurd door een overstroming en kwamen in de Middellandse Zee terecht. Nog vier andere auto's werden meegenomen door het water.

Gisteren vielen bij noodweer op Mallorca tien doden, onder wie een 80-jarige Nederlandse vrouw. Vooral rond Sant Llorenç des Cardassar is de schade groot. Premier Sánchez heeft extra geld vrijgemaakt voor onder andere herstelwerkzaamheden. Hij zegt alles eraan te zullen doen om de mensen tegemoet te komen.

De Spaanse toptennisser Rafael Nadal, geboren op Mallorca, helpt met het opruimen van de schade. Hij heeft ook zijn tennisacademie op het eiland opengesteld voor slachtoffers van de overstroming.