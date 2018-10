Leaseplan blaast beursgang af vanwege hevige koersdalingen

De beurskoersen staan de laatste dagen onder druk en daarom blaast het bedrijf Leaseplan z'n geplande beursgang af. Dat maakte het autoleasebedrijf vanochtend bekend.

Precies een week geleden kondigde Leaseplan het voornemen aan om naar de beurs te gaan. Er werd al langer over die stap gespeculeerd. Sinds die aankondiging is de AEX ruim 6 procent gedaald. Ook de koersen in de VS en Azië staan flink onder druk, onder meer vanwege de stijgende Amerikaanse rente.

"Als je in een neergaande markt, bij een omslaand sentiment, naar de beurs gaat, kan het duur uitpakken", zegt NOS-economieverslaggever André Meinema. "Je hebt een bepaald bedrag in je hoofd wat je kunt ophalen bij een beursgang. Als de beurs in mineur is kan dat zomaar honderden miljoenen euro's schelen."

Het is de tweede keer dat het bedrijf z'n beursgang afblaast. Ook in het voorjaar ging een beursgang niet door vanwege marktomstandigheden. Het is niet bekend of Leaseplan op een later moment alsnog naar de beurs gaat.

Het bedrijf heeft een geschatte waarde van zo'n 7,5 miljard euro. Onder meer pensioenuitvoerder PGGM is de huidige eigenaar van Leaseplan. PGGM belegt het vermogen van medewerkers in de zorg.

Eerder deze week meldde het FD een onverwachte tegenvaller voor Leaseplan. Het bedrijf moet mogelijk 130 miljoen euro afschrijven. Vanwege de val van de Turkse lira zijn Turkse auto's van het bedrijf minder waard.