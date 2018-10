Derde dag rechtszaak tegen blokkeerders A7

De afgelopen dagen werden in de rechtbank in Leeuwarden al verdachten gehoord. Die moesten steeds met meerdere tegelijk voorkomen. Voor Douwes wordt echter anderhalf uur uitgetrokken, omdat de rechters meer willen weten over haar rol in de blokkade.

De benadeelde partijen, de demonstranten die in de bussen zaten, mogen vanmiddag hun verhaal doen. Zij wilden de rechtbank binnengaan via de voorkant, terwijl was afgesproken dat ze via de achteringang zouden arriveren. Uiteindelijk namen ze de achteringang

Het Openbaar Ministerie komt morgen met de strafeis.