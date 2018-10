Wekdienst 11/10: wat doen de huizenprijzen en wie wint de Televizier-Ring?

En dan nog even dit:

Het is bijna een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde, over de strijd zijn honderden boeken en films gemaakt. Peter Jackson, regisseur van The Lord of the Rings, waagde toch een poging om daar een onderscheidende productie aan toe te voegen.

Voor zijn documentaire They Shall Not Grow Old liet hij professionele liplezers los op stomme beelden van pratende militairen. De woorden die zij ontdekten, zijn vervolgens ingesproken door acteurs. Ook zijn zwart-witbeelden ingekleurd voor de film.

Kijk hoe dat eruitziet: