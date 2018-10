België levert Chinees uit aan VS voor berechting wegens spionage

Een Chinees, die dit voorjaar in België is gearresteerd op verdenking van spionage, is uitgeleverd aan de VS. Het zou gaan om een officier van de Chinese inlichtingendienst. Justitie in de VS verdenkt hem van samenzwering en spionage bij Amerikaanse luchtvaartbedrijven.

De verdachte heet Yanjun Xu en werkt voor het Chinese ministerie van Staatsveiligheid. Hij was op 1 april in België aangehouden en is dinsdag uitgeleverd. Nooit eerder is een Chinese inlichtingenfunctionaris uitgeleverd aan de VS op verdenking van spionage, staat op de website van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

De Chinees zou onder meer bij GE Aviation geprobeerd hebben bedrijfsgeheimen te stelen. Het bedrijf in de staat Ohio produceert motors voor zowel de commerciële als de militaire luchtvaart.

'Geen incident'

Uit FBI-onderzoek zou blijken dat Yanjun Xu zeker sinds 2013 bezig is met bedrijfsspionage. Hij benaderde experts van grote bedrijven en lokte ze onder valse voorwendselen naar China, staat in het onderzoek.

"Dit is geen incident", stellen de Amerikaanse autoriteiten. "Het is deel van het economisch beleid van China om zich te ontwikkelen ten koste van Amerika."

Yanjun Xu riskeert een celstraf van 25 jaar.