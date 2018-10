Man gearresteerd om plannen bomaanslag op verkiezingsdag VS

In de Verenigde Staten is een man aangehouden voor het plannen van een aanslag. De man wilde op de verkiezingsdag op 6 november een bom af laten gaan in Washington D.C.

De 56-jarige Paul Rosenfeld uit Tappan, Rockland County, had een bom van 90 kilo gemaakt. Hij is aangeklaagd voor het maken van een bom, het vervoeren van explosieve materialen en het plannen van een aanslag.

"Hij wilde zijn eigen politieke ideologie onder de aandacht brengen en onze democratie kapot maken op verkiezingsdag", zei de officier van justitie in New York.

Op 6 november worden in de VS verkiezingen gehouden voor het Congres. Daarbij worden alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaatsleden gekozen.