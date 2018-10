In een loods op een bedrijventerrein in Maastricht woedt sinds gisteravond laat een grote brand. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt en doet onderzoek of er giftige stoffen zijn vrijgekomen.

Omwonenden worden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookontwikkeling.

Wat er precies in de loods aan de Windmolen ligt, is onbekend. Volgens de brandweer is de loods van een recyclingbedrijf. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.