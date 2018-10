Nederlandse vrouw (80) omgekomen door noodweer Mallorca

Op Mallorca is een 80-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen door het noodweer van de afgelopen dagen. Dat melden de Spaanse rampenbestrijdingsdienst en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de precieze toedracht van haar dood is niets bekend.

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn ook negen anderen om het leven gekomen: zes Spanjaarden en een Brits koppel. Van een dode man hebben de hulpdiensten de identiteit nog niet kunnen vaststellen. Een kind wordt nog altijd vermist. De hulpdiensten zoeken vannacht verder naar het kind.

Het noodweer op Mallorca kwam volgens mensen op het eiland totaal onverwacht. Vooral rond Sant Llorenç des Cardassar, in het oosten van het eiland, is de schade groot. In het stadje viel gisteren meer dan 200 millimeter regen. Ter vergelijking: in Nederland valt in een jaar gemiddeld 800 millimeter neerslag.

Op deze beelden van vanochtend is de schade goed te zien: