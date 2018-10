Koninklijke onderscheiding voor musicalproducent Soldaat van Oranje

Musicalproducent Fred Boot heeft vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn musical Soldaat van Oranje. Dat gebeurde precies acht jaar na de eerste try-out van de musical, gebaseerd op de film en het boek van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema.

Boot kreeg het lintje na afloop van de jubileumvoorstelling overhandigd door burgemeester Visser van Katwijk, meldt RTV Noord. De producent is geboren en getogen in de stad Groningen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

"Door de musical Soldaat van Oranje en de bijbehorende educatieve activiteiten heeft u een belangrijke bijdrage geleverd op het terrein van theater en musical, aan het gedenken en herdenken van de Tweede Wereldoorlog en aan de bewustwording van met name jongeren op de thema's opofferingsgezindheid, eergevoel, trouw en loyaliteit", zei Visser in zijn toespraak.

Soldaat van Oranje is de langstlopende musical in Nederland. De voorstelling werd al ruim 2500 keer opgevoerd en gezien door meer dan 2,7 miljoen mensen in de Theaterhangaar op het voormalige vliegveld Valkenburg bij Katwijk.