Meer drugslabs, meer gedumpt afval, ook midden in de wijk

Volgens De Boer kan drugsafval direct een gevaar voor de gezondheid opleveren wanneer je ermee in aanraking komt. "Als je praat over zoutzuur of andere zuren, dan kan je brandwonden op je huid of in je ogen krijgen. Of als je de dampen van de zuren inademt, kan het je luchtwegen en longen beschadigen."

Dat er ook mensen overlijden door drugsafval dat midden in een woonwijk is gedumpt, is overigens onwaarschijnlijk, zegt De Boer. "Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel je ervan binnenkrijgt. Maar het zou kunnen als bijvoorbeeld kinderen erdoorheen lopen. Het zijn akelige stoffen, daar moeten mensen gewoon niet mee in aanraking komen."