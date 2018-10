Orkaan Michael bij Florida, 'historische en levensbedreigende situatie'

Zonder stroom

De autoriteiten hebben 375.000 mensen opgeroepen te vertrekken. Lang niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven. Mensen die niet zijn weggegaan, hebben in onder meer scholen een schuilplaats gevonden.

Er wordt gevreesd voor veel schade. De Amerikaanse rampenbestrijdingsdienst FEMA heeft 3000 medewerkers ingezet. Het leger heeft honderden militairen ingezet. De directeur van het Amerikaanse orkaancentrum vreest dat sommige gebieden weken zonder stroom komen te zitten, doordat bomen door de harde wind op elektriciteitskabels vallen.

Ideale watertemperatuur

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke zegt dat er gelijkenissen te zien zijn met de vorige orkaan, Florence. Die kwam halverwege september aan land aan de oostkust van de VS. "Deze orkaan komt weer aan land in een gebied met een kustdelta. Een laag liggend gebied met rivierdelta's en een moeras. Het kan best zijn dat er opnieuw veel overlast komt door overvloedige regenval."

Volgens Kuipers Munneke is de watertemperatuur voor de orkaan ideaal. "Het kan snel gaan als de zeewatertemperatuur heel hoog is. In de Golf van Mexico is het water meer dan 29 graden. Orkanen beginnen te ontstaan vanaf 27 graden. Het is nu dus flink warmer, en daardoor kan de orkaan ook snel in kracht toenemen." Naar verwachting neemt de orkaan boven land ook weer snel in kracht af.

Bekijk de huidige locatie van orkaan Michael: